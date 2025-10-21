Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı suç örgütü soruşturmasında aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 şüpheli hakkında iddianame tamamlanarak dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanarak İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis istendi.

9 AYRI SUÇLAMA

İddianamede, örgüt lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 42 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 4 kez ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, 5 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 21 kez ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, 10 kez ‘rüşvet verme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘gerçeğe aykırı fatura düzenleme’ suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İKİNCİ SIRADA AKPOLAT VAR

İddianamede hakkında en çok ceza istenen isimlerden birisi eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Akpolat için ‘suç örgütüne üye olma’, 26 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, 3 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 19 kez ‘özel belgede sahtecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, 4 kez ‘rüşvet alma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAŞKANLARA 15’ER YIL

Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 2 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet alma’ suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüpheli görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 2 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve 2 kez ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için ‘rüşvet alma’ suçundan istenen ceza ise, 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası oldu.







