Gündem Aşı olmayan ailede büyük acı 15 gün içerisinde 4 kişi vefat etti
ZONGULDAK

Aşı olmayan ailede büyük acı: 15 gün içerisinde 4 kişi vefat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisi gören ailede 15 gün içerisinde 4’üncü kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Aşı olmayan ailede büyük acı: 15 gün içerisinde 4 kişi vefat etti
Aşı olmayan ailede büyük acı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisi gören ailede 15 gün içerisinde 4’üncü kişi de hastanede hayatını kaybetti.

PEŞ PEŞE VEFAT ETTİLER

Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesinde 4 gün arayla hayatını kaybeden baba - oğlun ardından 58 yaşındaki Cihat Yumurtaş da yaşama gözlerini yumdu. Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş 15 Ekim’de vefat etti.

Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da 25 Ekim tarihinde tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayata tutunamadı. Cenazelere korona virüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katılırken, Ereğli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildiler.

İLÇEDE HÜZÜN


Cenaze günü özel hastanede tedavi gören Ereğli’nin sevilen hayırsever insanlarından Cihat Yumurtaş’ın da durumu ağırlaştı. Entübeye alınan Cihat Yumurtaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Yumurtaş ailesinin üst üste verdiği kayıplar, ilçede büyük üzüntü yaşattı.


Yumurtaş ailesinden alınan bilgilere göre, Cihat Yumurtaş’ın Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak kaldığı 6 gün süre içerisinde covid hastalığına yakalandığı ve tedavisine özel hastanede başlandığı öğrenildi.

Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
FOTOĞRAF 14
Title
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki kameralı takip sistemi ile koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erken yapılabiliyor.
Title
Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar ile görüntüler oda önü, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastadaki değişimler odaya girmeye gerek kalmadan anlık olarak ekranlardan anbean takip ediliyor.
Title
Hastaların kalp ritimlerindeki değişimler de ekranlardan izleniyor. Covid-19 hastalarına olası olumsuz durumlarda erken müdahale ediliyor.
Title
Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, \"Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemimiz var. Ve tüm hastaların görüntüleri ortak bir ekrana aktarılıyor. Hemşirelerimiz sürekli olarak hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ediyorlar ama ayrıca görüntüleri topluca ekrana yansımış oluyor. Böylece hem hastanın vital bulgularını takip ederken hem de görüntülerini görmüş oluyoruz. Bu da uyanık hastalarda özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar\" dedi.
Title
Prof. Dr. Özcan, kameralı sistemin Covid-19 döneminde kendilerine ek bir katkısı olduğunu belirterek \"Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Covid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Covid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu görüntüler kesinlikle kayıt edilmiyor. Hasta mahremiyetine de dikkat ediyoruz. Anlık olarak takip sağlıyoruz. Kalp ritmindeki, kan basıncındaki değişiklikler anlık olarak monitörlere yansıyor. Ve bunları sürekli takip eden hemşire arkadaşlarımız var. Bu da hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Birinin gözünün sürekli hastaların üzerinde olduğunu bilmek hem hastayı hem yakınlarını hem de tüm çalışanları rahatlatıyor\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, kameralı takip sistemi ile anlık olarak izlenip, olumsuz durumlara karşı erken müdahale sağlanıyor. Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Covid-19 hastalarının odasına çok girilip çıkılması önerilmiyor. Sistem sayesinde dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi.


Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 12.10'da bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.