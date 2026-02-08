Asker eğlencesi kavgayla bitti: Anneden 'Adam öldürmedi çıkarın benim çocuğumu' savunması

Aksaray’da asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada kurusıkı tabanca ile ateş açıldı. 6 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan biri bindirildiği polis aracı kafesinde memurlara "Kapıyı kapatmayın" dedi. Bunu duyan annesi ise polis memurlarına, "Adam öldürmedi, çıkarın benim çocuğumu" diyerek oğlunu savundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park kenarında bir arazide yapılan asker eğlencesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. 2 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri, bindirildiği ekip otosu kafesinde polis ekiplerine "Kapıyı kapatmayın" dedi. Bu sırada olay yerinde olan annesi ise polislerden oğlunun araçtan indirilmesini talep ederek, "Adam öldürmedi, çıkarın benim çocuğumu" dedi. Kadın yanındaki eşi ve polis memurlarınca sakinleştirilirken, gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.