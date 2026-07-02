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Askeri sağlık vazgeçilmezimiz

Askeri sağlık vazgeçilmezimiz

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Hulusi Akar.
Hulusi Akar.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Askeri hastaneler açılmalı” açıklamaları sonrasında askeri hastaneler ve sağlık hizmetlerine ilişkin konuştu.

Askeri sağlık hizmetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurgulayan Akar, “Sağlık hizmetleri Silahlı Kuvvetlerimizin olmazsa olmaz ihtiyacıdır. Sağlık Bakanımızla birlikte Mehmetçik'in sağlık hizmetlerinin aksaksız ve eksiksiz sağlanması için her türlü çalışma yapıldı, yapılıyor” diye konuştu.



#MSB
#Askeri Hastane
#Hulusi Akar
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