Askeri sağlık vazgeçilmezimiz

Askeri sağlık hizmetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurgulayan Akar, “Sağlık hizmetleri Silahlı Kuvvetlerimizin olmazsa olmaz ihtiyacıdır. Sağlık Bakanımızla birlikte Mehmetçik'in sağlık hizmetlerinin aksaksız ve eksiksiz sağlanması için her türlü çalışma yapıldı, yapılıyor” diye konuştu.