Askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırısı sonrası Suriye’de bulunan PKK hedeflerini yok etti. Terör örgütü PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef alan MİT, kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar terör örgütünün kullandığı tüm ürünleri yok etti. MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü yürüttüğü operasyonla hedef aldı. Örgüte ait tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.