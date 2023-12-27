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Askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

09:48 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:06 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Terörist Zeynep Eyver
Terörist Zeynep Eyver
Milli İstihbarat Teşkilatı (
MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

#MİT
#Irak
#PKK/KCK-HPJ
#Zeynep Eyver
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