ASKİ artık kesintiye sebep bile göstermiyor

Şikâyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı hattı Alo 153 Mavi Masa’ya ileten Ankaralılar, şaşkınlık yaratan cevaplarla karşılaşıyor. Kesintilerin nedeni sorulduğunda, “Herhangi bir sebepten kaynaklanabilir” ya da “Bizde de bir bilgi yok” gibi muğlak ifadelerle geçiştirilen vatandaşlar, kurumlar arasında koordinasyon olmadığını söylüyor. ASKİ’nin kendi internet sitesindeki duyurulara bakıldığında da tablo değişmiyor. Birçok kesinti önceden ilan edilmiyor, ilan edilenlerde ise gerekçe ya hiç yer almıyor ya da “arıza”, “bakım” gibi genel ifadelerle sınırlı kalıyor. Hangi mahallede, ne kadar süreyle ve neden su kesileceğine dair şeffaf bir bilgilendirme yapılmaması tepki topluyor.