ASKİ artık kesintiye sebep bile göstermiyor

ASKİ artık kesintiye sebep bile göstermiyor

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/12/2025, الأربعاء
G: 31/12/2025, الأربعاء
ASKİ.
ASKİ.

Ankara’da aylardır süren plansız su kesintileri artık teknik bir arıza olmaktan çıktı, açık bir yönetim krizine dönüştü.

Su kesintileri günlük hayatı felç etmeye devam ederken, ASKİ’nin vatandaşlara verdiği yanıtlar tepkileri daha da büyütüyor. Başkentin birçok ilçesinde günün farklı saatlerinde yaşanan plansız kesintilerle ilgili net bir açıklama yapılmıyor.

HALK TEPKİLİ

Şikâyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı hattı Alo 153 Mavi Masa’ya ileten Ankaralılar, şaşkınlık yaratan cevaplarla karşılaşıyor. Kesintilerin nedeni sorulduğunda, “Herhangi bir sebepten kaynaklanabilir” ya da “Bizde de bir bilgi yok” gibi muğlak ifadelerle geçiştirilen vatandaşlar, kurumlar arasında koordinasyon olmadığını söylüyor. ASKİ’nin kendi internet sitesindeki duyurulara bakıldığında da tablo değişmiyor. Birçok kesinti önceden ilan edilmiyor, ilan edilenlerde ise gerekçe ya hiç yer almıyor ya da “arıza”, “bakım” gibi genel ifadelerle sınırlı kalıyor. Hangi mahallede, ne kadar süreyle ve neden su kesileceğine dair şeffaf bir bilgilendirme yapılmaması tepki topluyor.



#Ankara
#Su kesintisi
#ASKİ
