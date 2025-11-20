Aslı Baykal'dan 'yeniden hizmete kavuşan' İstanbullulara: Yatıp kalkıp Akın Gürlek'e dua edin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.

3 bin 900 sayfalık iddianamede tutuklu Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi.

Yolsuzluk ve rüşvet ağını yönetmekle suçlanan İmamoğlu'ndan "örgütün kurucusu ve lideri" olarak bahsedilen iddianamede, 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar TL olduğu kaydedildi.

İmamoğlu iddianame kapsamında 142 eylemden sorumlu tutuldu.

Yaşananlar sonrasında CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Vergiler korkudan İstanbul ile ilgili bir şeyler için kullanılıyor"

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması sonrası İstanbul'un belediyecilikte aksamamaya başladığını anlatan Baykal, " İstanbullular yatıp kalkıp Akın Gürlek'e dua etsin." ifadelerini kullandı.

"Çöp toplayamayacak, işçilere ödemelerini yapamayacak kadar parasız kalmıştı belediyeler. Şimdi çöpler toplanıyor, grev yok." diyen Baykal, "Vatandaşın vergileri belli ki kişisel zenginleşme için değil, İstanbul ile ilgili bir şeyler için kullanılıyor korkudan." ifadelerini kullandı.

"Yatırım yapmamak için soruşturmaları bahane ediyorlar, ona da kimse inanmasın"

Baykal'ın X hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"İstanbullular yatıp kalkıp Akın Gürlek'e dua etsin.

Başsavcı belediyeleri işini yapmaya mecbur bırakmış gücünün yettiği yere kadar.

Her köşeden, sağdan soldan, köprülerden sarkan belediye başkanı fotoğrafları yerini gökyüzüne,

kafe açtık ilanları yerini toplu taşımalarda düzenli saatlere bırakmış.

İçler acısı süt, para dağıttık ilanları yok.

Belediyeye çok fazla araç alıp giydirmişler, yasal ve yararsız para harcama aracını hemen bulmuşlar,

Toplu taşıma araçları yanıyor arada tabii ama bu kadar yapabiliyorlar demek.

Yatırım yapmamak için soruşturmaları bahane ediyorlar,

ona da kimse inanmasın,

iş yapasıları yok, belki de ucunda çıkar yok diye yapmıyorlar,

beceriksizlik deniyor buna.

Vatandaşın vergileri belli ki kişisel zenginleşme için değil, İstanbul ile ilgili bir şeyler için kullanılıyor korkudan."



