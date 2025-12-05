Yeni Şafak
Ataşehir'de bir motosiklet yolcu servisine çarptı: İki kişi yaralandı

00:105/12/2025, Cuma
AA
Motosiklette bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Motosiklette bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Ataşehir'de bir motosiklet, sokağa döneceği sırada aynı istikamette olan yolcu servisine çarptı. Kaza sonucu yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir'de yolcu servisine çarpan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de seyreden 34 LCF 376 plakalı yolcu servisine, sokağa döneceği sırada aynı istikamette ilerleyen 34 HBA 363 plakalı motosiklet yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan servis şoförü de tedbiren hastaneye götürüldü.

Motosiklette bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


