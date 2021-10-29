Gündem Atatürkün kararını bilmeyen CHP yine cuma hutbesi üzerinden Diyaneti hedef aldı
ANKARA

Atatürk'ün kararını bilmeyen CHP yine cuma hutbesi üzerinden Diyanet'i hedef aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okunan cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin geçmemesini eleştirdi. Atatürk'ün 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığını bilmeyen Ağbaba, "Her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk’ün hutbelerden çıkarılmasını kınadığımızı söylemek istiyoruz." dedi. Ağbaba, sözlerinin devamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürkün kararını bilmeyen CHP yine cuma hutbesi üzerinden Diyaneti hedef aldı
Veli Ağbaba

CHP, her cuma gününe denk gelen milli bayramlarda olduğu gibi bu 29 Cumhuriyet Bayramı’nda da hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmadığı iddiasıyla vatandaşları Diyanet’e karşı kışkırtmaya çalıştı.

ATATÜRK'ÜN PARTİSİ ATATÜRK'ÜN YASAĞINI BİLMİYOR

Atatürk'ün 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığını bilmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk’ün hutbelerden çıkarılmasını kınadığımızı söylemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

ALİ ERBAŞ'I DA HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da hedef alan Ağbaba, "Diyanet İşleri Başkanı, siyasetin emir eri olmuş, adeta onların kılıçlığını yapan şahsiyet." ifadelerini kullandı.

İşte Atatürk'ün hutbelerde kendi isminin zikredilmesini yasakladığı kararname:

‘Türkiye Reisi Cumhuru’ olarak bizzat kendi imzasıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Dahiliye Vekaleti’ne (İçişleri Bakanlığı’na) oradan da ‘Acele’ kayıtlı şifre telgraflarla valiliklere gönderilmiş kararnamede Atatürk, “Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin “millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini” istiyor.

Duaların ‘millet ve Cumhuriyet’in selameti için yapılmasına ilişkin isteğin gerekçesine de hilafeti kaldıran yasal düzenlemede rastlanıyor. İlgili yasanın birinci maddesinde “halifeliğin hükümet, Cumhuriyet, yani TBMM’nin anlam ve kavramı içinde zaten saklı olduğu” belirtiliyor.

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
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