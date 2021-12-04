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GİRESUN

Atık barajı seddesi çökmüş, çevre kirliliğine neden olmuştu: 12 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan “çinko ve kurşun cevher zenginleştirme” alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten men etti.

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Haber Merkezi İHA
Atık barajı seddesi çökmüş, çevre kirliliğine neden olmuştu: 12 milyon lira ceza kesildi
Mevcut dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, dere yatağının yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı.

Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümünde yaklaşık 15 gün önce çökme meydana gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye ekipler sevk edilirken, Nesko Madencilik A.Ş.’nin faaliyetleri durdurulmuştu. Bakanlık ekipleri ilk etapta dere yatağı üzerine “biriktirme seti” olarak bilinen 5 adet “tersip bendi” inşa etmiş; bu sayede tersip bentlerine hapsedilen atıkların, derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı’na taşınmasına engel olunmuştu.

Mevcut dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, dere yatağının yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı. Tersip bentleri ve derivasyon kanalı sayesinde hem temiz dere suyu ile atığın birbirine karışması engellenmiş, hem temiz suyun barajla buluşması sağlanmış hem de atığın baraja karışmasının önüne geçilmişti.

Su akışının kesilmesi sonrası dere yatağında kalan atıkların taşınması için çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, “dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi” işlemine başlamıştı. Üç vardiya ile kesintisiz yürütülen çalışmalar neticesinde dere yatağının “atıktan tamamen arındırılması” işlemini birkaç gün içerisinde tamamlayacak olan Bakanlık, hemen ardından “çevresel izleme ve iyileştirme çalışmalarına” başlayacak.

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