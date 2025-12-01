Atıl tarım arazilerinin listesini vermeyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıldan itibaren atıl tarım arazilerini tespit edip kiraya vererek ekonomiye kazandıracak. Atıl tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Bakanlık tüm tarım bölgelerinde atıl tarım arazilerinin tespitini yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile muhtarların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sürerken durum, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krize dönüştü.





Acıpayam Kaymakamlığı, atıl tarım arazilerinin tespitinin yapılması için muhtarlara yazı gönderdi. Resmi yazıyla mahalle sınırları içindeki tarım arazilerinin ekili olup olmadığının tespiti amacıyla muhtarlardan çetele yani ekim listesi talep edildi. Muhtarlardan, hazırlanan listeleri belirlenen süre içinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etmeleri istendi.





Acıpayam’daki 56 muhtar, mahallelerindeki atıl arazilerin tespiti ile ilgili ekim listelerini kaymakamlığa gönderdi. Acıpayam’da kaymakamlık tarafından duyurulan tarihler içerisinde ekim listelerini hazırlamayarak, görevlerini yerine getirmeyen 23 muhtarın savunması istenirken, bir muhtar ise görevden alınarak yerine azası atandı.







