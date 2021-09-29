Gündem Avcılarda gıda terörü Halı yıkama dükkanında kıyma çekiyorlar
İSTANBUL

Avcılar'da gıda terörü: Halı yıkama dükkanında kıyma çekiyorlar

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi.

Haber Merkezi AA
Avcılarda gıda terörü: Halı yıkama dükkanında kıyma çekiyorlar
Ekipler iş yerini mühürledi.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'ndeki halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.

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İş yeri mühürlendi

Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü. Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.

  • Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.

Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
FOTOĞRAF 13
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
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Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.
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Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.
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Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.
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Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Title
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
Adana Kasaplar Odası'na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte işyerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu. Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.


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