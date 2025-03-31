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Avcılar'da havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı

Avcılar'da havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı

12:2431/03/2025, Pazartesi
DHA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdi.

Avcılar'da denizde bacasından yoğun duman çıkan ve kurum püskürten tankerle ilgili alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonrası işlem başlatıldı.

Avcılar açıklarında 24 Marta'ta demirleyen 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Sentinel' isimli Antigua Barbuda bayraklı kimyasal ürün taşıyan tanker akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü. Görenlerin ihbarı üzerine Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Ekipler siyah duman yayan ve püskürttüğü kurum nedeniyle tankerin yanında yoğun kurum tabakası oluştuğunu belirledi. Denizden laboratuvarda incelenmek üzere kurum örnekleri alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdi. Tankere para cezası yazılacağı öğrenildi.




#avcılar
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#tanker

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