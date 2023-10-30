Avcılar'da otoparkta bulunanlara silahlı saldırı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Olay, 19.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile otoparkta bulunan Murat Aydemir ve Caner Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlardan biri Aydemir ve Şahin'e silahla ateş etti. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Caner Şahin ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.