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Avcılar'da otoparkta bulunanlara silahlı saldırı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Avcılar'da otoparkta iki taraf arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay üzerine polis olay yerine ulaştı ve kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

23:50 - 30/10/2023 Pazartesi
DHA
Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 19.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile otoparkta bulunan Murat Aydemir ve Caner Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlardan biri Aydemir ve Şahin'e silahla ateş etti. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Caner Şahin ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi


Saldırıyı öğrenen Aydemir ve Şahin'in yakınları otoparka akın etti. Çevik kuvvet polisi olay yerinde önlem alırken saldırıya uğrayanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


#İstanbul
#Avcılar
#çatışma
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