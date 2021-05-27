Gündem Temizlik işçisi 5 ayda 2 kez cüzdan bulup sahiplerine teslim etti
İSTANBUL

Temizlik işçisi 5 ayda 2 kez cüzdan bulup sahiplerine teslim etti

İstanbul Avcılar'da temizlik işçisi Nazmi Sönmezsoy, 5 ay içerisinde 2'nci kez içinde para olan cüzdan bulup, sahibine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Avcılarda temizlik işçisi 5 ayda 2 kez cüzdan bulup sahiplerine teslim etti
Cüzdan ve cep telefonunun Avcılar'da yaşayan Turan Yağsız'a ait olduğu belirlendi.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli Nazmi Sönmezsoy, görev yeri olan Ambarlı Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda, geçen pazartesi sabahı temizlik yapmaya başladı. Bu sırada bir bankın yanındaki masada bir cep telefonu ile içinde 505 lira ve kredi kartı bulunan cüzdan buldu. Hemen amirlerine bilgi verdi.

DHA

Şef Gökhan Derici de, cüzdan ve telefonu sahibine ulaştırmak için Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğünden yardım isteyip, kredi kartındaki ismi, sosyal medya hesaplarında araştırdı. Cüzdan ve cep telefonunun Avcılar'da yaşayan Turan Yağsız'a ait olduğu belirlendi.

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Cüzdanı ve cep telefonu kendisine teslim edilen Yağsız, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükür böyle insanlar da var. Bu anlatılmaz, yaşamak lazım. Bunlar çok önemli değil ama yaşananlar çok önemli. Çok teşekkür ederim" dedi.

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Geçen aralık ayında da engelli bir gencin bin 500 TL olan cüzdanını bulup, teslim eden Nazmi Sönmezsoy, geçen aylarda da içinde 80 TL olan cüzdan bulup, sahibine ulaştırdığını anlattı.

Sönmezsoy, "Bu parayı almayı asla aklımdan geçirmedim. Başkasının parası bize yaramaz" diye konuştu.

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