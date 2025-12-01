Yeni Şafak
Avukatlar için beş kademeli disiplin dönemi

Avukatlar için beş kademeli disiplin dönemi

Oğuzhan Ürüşan
04:001/12/2025, Pazartesi
1/12/2025, Pazartesi
TBMM’ye sunulan Avukatlık Kanunu’nda değişiklikler içeren yasa teklifi ile avukatlar için disiplin sistemi baştan aşağı yenilenecek. Teklife göre barolar, avukatlar hakkında yürütülen ceza yargılamalarındaki tüm nihai kararlardan otomatik olarak haberdar edilecek, disiplin cezaları ise “uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma” olmak üzere beş basamakta açıkça sıralanacak.

Teklifle, disiplin soruşturmasının ceza davasının sonucunu beklediği durumlarda, yargılama sürecinde verilen nihai kararlar avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilecek. Böylece, ilk derece, istinaf ve temyiz aşamalarında verilen kararlar ile ağır ceza mahkemesinin kesinleşme şerhi baronun bilgisine sunulacak. Avukatlık onur ve unvanına, savunma hakkının kutsallığının gerektirdiği saygı ve güvene ya da özen ve doğruluk yükümlülüklerine aykırı hâl ve hareketler tespit edildiğinde, ihlalin niteliği ve ağırlığına göre kanunda yazılı disiplin cezalarından biri verilecek.


KADEMELENDİRME OLACAK

Teklifle hem avukatlar hem barolar açısından “hangi davranışın sonucunda ne olacağı” daha öngörülebilir hale gelecek. Ağır suçlar yönünden de kademelendirme yapılacak. Kanunda yer alan, iki yıldan fazla hapis cezası gerektiren kasıtlı suçlar ve diğer bazı suçlar bakımından, para cezası, işten çıkarma veya meslekten çıkarma gibi farklı sonuçlar öngörülüyor.


