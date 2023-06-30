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Ayasofya Camii'nde Yunan bayrağı açmıştı: Provokatör hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan ve bunu takıntı haline getiren Yunanlılar yaşadıkları hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayasofya'nın önünde Yunanistan bayrağı açan ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video çektiren Yunan provokatör hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.

18:03 . 30/06/2023 Cuma
AA
Yunan provokatör için Türkiye'ye giriş yasağı getirildi.

Yunan provokatör için Türkiye'ye giriş yasağı getirildi.

Yunan sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen Mike Kondylas'ın Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada tepki çekti.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.




Bir daha Türkiye’ye giremeyecek

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2020 yılında yeniden cami olarak kapılarını açan Ayasofya önünde Yunan bayrağıyla poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" paylaşımında bulundu. Görüntüler tepki çekerken, hakkında tahdit koyulan Kondylas’ın Türkiye’ye girmesi yasaklandı.






#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#sosyal medya
#Yunanistan Bayrağı
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