Ayasofya Camii'nde Yunan bayrağı açmıştı: Provokatör hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

Yunan provokatör için Türkiye'ye giriş yasağı getirildi.
Yunan sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen Mike Kondylas'ın Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada tepki çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
Bir daha Türkiye’ye giremeyecek
Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2020 yılında yeniden cami olarak kapılarını açan Ayasofya önünde Yunan bayrağıyla poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" paylaşımında bulundu. Görüntüler tepki çekerken, hakkında tahdit koyulan Kondylas’ın Türkiye’ye girmesi yasaklandı.