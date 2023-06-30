Ayasofya Camii'nde Yunan bayrağı açmıştı: Provokatör hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

Yunan sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen Mike Kondylas'ın Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada tepki çekti.

Bir daha Türkiye’ye giremeyecek

Bir daha Türkiye’ye giremeyecek

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2020 yılında yeniden cami olarak kapılarını açan Ayasofya önünde Yunan bayrağıyla poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" paylaşımında bulundu. Görüntüler tepki çekerken, hakkında tahdit koyulan Kondylas’ın Türkiye’ye girmesi yasaklandı.