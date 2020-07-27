Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına yoğun katılım sürüyor

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CHP’de altı isim Kılıçdaroğlu’nun listesini delip PM’ye girdi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyelerinin seçimi için yapılan oylamada sayım işlemi tamamlandı. Seçim sonucu itibariyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Kendisinin anahtar listesinde olmayan Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka, Gürsel Erol ve Müslüm Sarı, listeyi delerek Parti Meclis üyeliğine seçildi.