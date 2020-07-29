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İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan beşinci sabah namazı da vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Haber Merkezi AA
Namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.
Namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından birlikte saf tuttu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine vatandaşlar üst taramasının ardından alındı.

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Namaz öncesi ve sonrası dualar edilerek tekbirler ile salavatlar getirilen camide, vatandaşlarla turistlerin ziyaretleri gece saatleri ile sabah namazı sonrasında da devam etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı
FOTOĞRAF 6
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Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından birlikte saf tuttu.
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.
Title
Yoğun güvenlik önleminin alındığı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine vatandaşlar üst taramasının ardından alındı.
Title
Namaz öncesi ve sonrası dualar edilerek tekbirler ile salavatlar getirilen camide, vatandaşlarla turistlerin ziyaretleri gece saatleri ile sabah namazı sonrasında da devam etti.
Title
Title
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan beşinci sabah namazı da vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.


Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


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