Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı

Ekonomi

Esnafın gözü yollarda: Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu

İstanbul’da ticaretin, alışverişin ve sıcak paranın kalbi konumundaki Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı eski günlerine dönmek için turistlerin gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu zamanlarda turist akınına uğrayan iki tarihi çarşı, koronavirüs salgınından kötü etkilendi. Bayramdan sonra bazı ülkelerle uçuş yasaklarının kalkmasıyla işlerin düzeleceğini bekleyen esnaf, asıl bayramı o zaman yaşayacaklarını belirtiyor.