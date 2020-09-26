Kardeşi için 51 yaşında böbreğini verdi

Aydın ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Böbrek Nakli ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından canlıdan canlıya böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Ferit Aydemir, operasyon sonrası kardeşinin böbreği ile yeniden sağlığına kavuştu.

Nakil başarılı geçti

İki kardeşten canlıdan böbrek naklini gerçekleştirdiklerini ifade eden, Nefroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Akdam, “Naklimiz gayet başarılı geçti, herhangi bir sorun olmadı. Bu hastamızda tam uyum vardı. Bu da böbreğin yaşam süresinin daha uzun olmasını sağlayacaktır” dedi.

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Çocuklarda da böbrek nakli başlatacağız

Genel Cerrah Doç. Dr. Mahir Kırnap, hastalarının bundan sonraki süreçte kana kana su içmesini sağladıkları için ekip olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Dr. Kırnap ayrıca yakında merkezimizde bir devlet üniversitesinde çocuklarda da böbrek naklini başlatacaklarını duyurdu.

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Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun

Kardeşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Ferit Aydemir, 6 ay önce bu hastalığının başladığını belirterek, “6 ay önce hastaneye geldim. Tedavilerime başlandı. Bugün de abimden böbrek naklimi aldım. Allah bütün hocalarımızdan razı olsun” dedi.

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Canımın yarısını kardeşime verdim

Kardeşinin böbrek yetmezliği olduğu için seve seve kardeşine böbreğini verdiğini ifade eden Muğdat Aydemir, “İnşallah bundan sonra hayatına sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam eder. Buradaki doktor ve hemşire arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Kardeş için her şey yapılır, canımın yarısını kardeşime verdim” diye konuştu.

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