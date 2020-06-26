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Gündem Aydında deprem mi oldu? Manisada meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi
AYDİN

Aydın'da deprem mi oldu? Son meydana gelen depremler

Aydın'da deprem mi oldu? Manisa'da meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi

Güne Aydın'da deprem mi oldu sorusu ile uyanan vatandaşlar için resmi açıklama geldi. AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa’daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.
Manisa’daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa’nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Manisa'da şiddetli deprem: 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Manisa merkezli deprem İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir'de hissedildi
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Manisa merkezli deprem İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir'de hissedildi

Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
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Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem. Çevre illerde de hissedildi. İşte depremden ilk görüntüler.


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