Aydın'da deprem mi oldu? Son meydana gelen depremler
Aydın'da deprem mi oldu? Manisa'da meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi
Güne Aydın'da deprem mi oldu sorusu ile uyanan vatandaşlar için resmi açıklama geldi. AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa’nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.