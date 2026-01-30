Yeni Şafak
Aydın'da fırtına ağaçları devirdi

Germencik’te fırtınada devrilen ağaçlara ekipler müdahale etti.
Aydın’da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mezarlık ve yol üzerinde ağaçlar devrildi. Germencik Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle mezarlara zarar verilmesi ve ulaşımda aksama önlendi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Mursallı Mezarlığı’ndaki ağaçlar devrilirken, Germencik Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi muhtemel zararların önüne geçti.

Aydın genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken Germencik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan fırtına sebebiyle Mursallı Mezarlığı’ndaki ağaçlar devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine, olumsuz hava şartları sebebiyle sahada teyakkuz halinde olan Germencik Belediyesi ekipleri hızla bölgeye gitti. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, duruma müdahale ederek ağaçların mezarlara zarar vermesini önledi. Ayrıca ana yol güzergahında ulaşımı da engelleyen ağaçlar, kaldırılarak yol yeniden kullanıma açıldı. Mahalle Muhtarı Ali Demir ve vatandaşlar, hızlı müdahale için Belediye Başkanı Burak Zencirci ve ekiplere teşekkür etti. Sağanak yağış ve fırtına uyarısı dolayısıyla teyakkuzda olduklarını ifade eden Başkan Zencici ise vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



