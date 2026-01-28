Aydın’ın Efeler ilçesinde, tarımda katma değer çıtası salep orkidesiyle yükseliyor. Üretici Ender Yenel, Kızılcaköy Mahallesi’nde kurduğu bin 700 metrekarelik özel alanda, tam 17 farklı türde 400 bin adet fide ile dev bir üretime imza atıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin bilimsel desteğiyle yürütülen projede, nesli koruma altındaki türler ekonomiye kazandırılıyor.
Kızılcaköy Mahallesi’nde salep orkidesi üretimi yapan üretici Ender Yenel, yürüttüğü üretim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan salep orkidesi üretim amaçlı yumru fide satış izni bulunan Yenel, farklı üretim alanlarının yanı sıra Kızılcaköy’de de yaklaşık bin 700 metrekarelik alanda üretimini sürdürüyor.
Toplam 17 farklı türde yaklaşık 400 bin adet fide ile yapılan üretimde Serapias vomeracea, Orchis sancta, Anacamptis coriophora, Barlia robertiana ve Ophrys türleri başta olmak üzere birçok salep orkidesi türü yer alıyor.
Üretimde verimliliği artırmaya yönelik denemeler yapan Ender Yenel, bu süreçte Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanlarından da teknik destek alıyor. Bilimsel çalışmalarla desteklenen üretim modeli, bölgede katma değerli tarımsal üretim açısından örnek teşkil ederken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen incelemelerde bulundu.
Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz Kızılcaköy Mahallesi’nde salep orkidesi üretimi yapan üreticimiz Ender Yenel’i ziyaret ettik. 17 farklı türde yaklaşık 400 bin adet fide ile üretimi yapan Yenel’i tebrik ediyor, başarılar, bol kazançlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yaş salep hasatta kilosu yaklaşık iki bin lira,
kurutulduğunda ise fiyatı 8 bin lira seviyesine çıkıyor.
2026’da bu rakamın 10.000 – 12.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.