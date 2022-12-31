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AYDIN

Aydın’da restoranda tüp patladı: 4’ü kadın 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Nazilli’de bir restoranda tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada, 4’ü kadın, 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bir çalışan tüp değişimi yaptığı sırada koku çıktığını, bazı insanları dışarı çıkardığını, kısa bir süre sonra da patlama olduğunu anlattı” dedi. 10 kişinin gözaltına alındığı patlamaya ilişkin soruşturmayı 3 savcı yürütücek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydın’da restoranda tüp patladı: 4’ü kadın 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
​Aydın Nazilli’de bir restoranda tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada, 4’ü kadın, 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

2 KİŞİ İKİNCİ KATTAN ATLADI

Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi. Patlama sonrası Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA

  • Vali Aksoy patlamayla ilgili şunları söyledi: "Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek" dedi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Başkan Çerçioğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Nazilli’de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi. Çerçioğlu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Bu arada AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, ölenlerden 4'ünün kadın 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ patlamayla ilgili "Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır" dedi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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