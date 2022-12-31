Gündem Aydında restorandaki patlamayla ilgili yarın şüpheli adliyeye sevk edildi
AYDIN

Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili yarın şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Aydında restorandaki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Patlamanın yaşandığı restoran

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Aydın'da restorandaki patlama anı kameralara yansıdı
OYNAT 00:26
Aydın'da restorandaki patlama anı kameralara yansıdı
Aydın'da restorandaki patlama anı kameralara yansıdı.

Restorandaki patlamada çatıya çıkıp emekleyerek olay yerinden uzaklaştı
OYNAT 00:27
Restorandaki patlamada çatıya çıkıp emekleyerek olay yerinden uzaklaştı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından saat 15.30 sularında ihbar geldiğini, tüpteki arızaya müdahale sırasında patlama yaşandığını söyledi.

Tüp patlamasının hemen ardından kaydedilen görüntülerde restorandaki bir kişinin, camdan çatıya geçtiği ve olay yerinden emekleyerek uzaklaştığı görüldü.
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