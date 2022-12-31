Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili yarın şüpheli adliyeye sevk edildi

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan bir mesajla içeriğine 'ittifak çıkış yaptı. Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybetme süreleri son gidişi 'durum gerçekten kritik' sözleriyle itiraf eden Kalkan, “Farklılıklarını yürütmeyi ve yürütmeyi bitirmesi gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi.







