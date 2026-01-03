Yeni Şafak
Aydın’da tağşiş zeytinyağı operasyonu

10:523/01/2026, Cumartesi
Ele geçirilen zeytinyağları.
Aydın’ın Efeler ilçesi otoban gişelerinde durdurulan araçta, piyasa değere 1 milyon 200bin TL olan tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu’nun Efeler ilçesindeki gişeler bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, S.C. (22) isimli şahsın, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya tağşiş zeytinyağı sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, otoyol gişelerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 milyon 200 TL piyasa değerinde bin 632 litre sağlığa zararlı taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemyapıldı.

#Aydın
#Asayiş
#Tağşiş Ürünler
