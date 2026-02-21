Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da toprak kayması: Kaya parçaları yolu kapattı

Aydın'da toprak kayması: Kaya parçaları yolu kapattı

17:5221/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaya parçaları yolu kapattı, ekipler müdahale etti.
Kaya parçaları yolu kapattı, ekipler müdahale etti.

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası toprak kayması meydana geldi, yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında toprak kayması meydana gelirken, düşen kaya parçaları yolu kapattı.

Aydın genelinde olduğu gibi Koçarlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar sebebiyle Çeşme ve Karacaören yolunda toprak kayması meydana geldi. Yumuşayan ve kayan toprak üzerindeki kaya parçaları da yola düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, şans eseri olay da yaralanan olmadı. Gün boyu teyakkuz halinde olan Koçarlı Belediyesi ekipleri, ihbarların ardından bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı çalışması sonrasında yol temizlenerek güvenli hale getirilirken yeniden trafiğe açıldı.

Konu ile ilgili Koçarlı Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Başkanımız Özgür Arıcı’nın talimatları ile Çeşme ve Karacaören yolunda meydana gelen taş kayması ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, yol temizlenerek ulaşım güvenli hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.



#Aydın
#Toprak Kayması
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi