Aydın'da toprak kayması: Kaya parçaları yolu kapattı

Aydın genelinde olduğu gibi Koçarlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar sebebiyle Çeşme ve Karacaören yolunda toprak kayması meydana geldi. Yumuşayan ve kayan toprak üzerindeki kaya parçaları da yola düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, şans eseri olay da yaralanan olmadı. Gün boyu teyakkuz halinde olan Koçarlı Belediyesi ekipleri, ihbarların ardından bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı çalışması sonrasında yol temizlenerek güvenli hale getirilirken yeniden trafiğe açıldı.