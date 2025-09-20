Aydın'da zeytinlik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri ile iki helikopterle müdahale edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeşil Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan 2 helikopterle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 4 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.