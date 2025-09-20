Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da zeytinlik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydın'da zeytinlik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

20:5220/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yangında 4 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangında 4 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri ile iki helikopterle müdahale edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşil Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan 2 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.


#Aydın
#Nazilli
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?