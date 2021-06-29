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ANKARA

AYM Başkanı Arslan’dan 15 Temmuz vurgusu : Kumandalı yargı düşünülemez

‘Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı’ sempozyumunda konuşan Anayasa Mahmekemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, vesayet altındaki yargısal aklın adaleti tesis edemeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AYM Başkanı Arslan’dan 15 Temmuz vurgusu​: Kumandalı yargı düşünülemez
Zühtü Arslan

ABDULLAH SARİCA

‘Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı’ sempozyumunda konuşan Anayasa Mahmekemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, vesayet altındaki yargısal aklın adaleti tesis edemeyeceğini ifade etti.

  • Arslan, “Bunun en canlı ve yıkıcı örneğini ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimine götüren süreçte yaşadık. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk. Sadece hukuka ve adalete uygun karar vermesi gereken hakim ve savcıların uzaktan kumandalı bir şekilde davrandıklarında ülkede ne tür adaletsizliklerin yaşandığını hep birlikte gördük. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olamaz. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez” dedi.

ADALETİN YEGANE ADRESİ MAHKEMELER

Hukuk ve adaletin olmadığı taktirde bir açığın ortaya çıkacağını anlatan Arslan, “Hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde uyuşmazlıkları çözemediği bir yerde hukuk dışı arayışlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

  • Kamuya alınacaklara yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusuna değinen Arslan, “AYM’ye göre özellikle milli güvenlik açısından önem arz eden kadrolara atanacak kişilerin tabi olacağı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusunda kanunla temel çerçeveyi ortaya koyan kurallar getirilmesi elbette mümkündür” diyerek, kamu görevlileriyle ilgili güvenlik soruşturması uygulamasının yerinde olduğunu belirtti.
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