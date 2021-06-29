AYM Başkanı Arslan’dan 15 Temmuz vurgusu​: Kumandalı yargı düşünülemez

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Psikolojik harp: Yalanlar başrolde

Türkiye’nin yükselişini durdurmak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için her yola başvuran yabancı fonlu medya ve muhalefet, şimdi de psikolojik harbin en tehlikeli silahı olan yalana sarıldı. Uzmanların ‘post truth’ adını verdiği kısa ömürlü, duygulara hitap eden ve anlık yıkıcı etki yaratabilecek yalanlar dolaşıma sürüldü. Yalanda öncülüğü Kılıçdaroğlu üstlendi. Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek YKS’den bir gün önce “Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiğini” öne sürdü. Yalanı servis eden medya organları özür dileyip geri çekilse de Kılıçdaroğlu ve CHP’liler vazgeçmedi. CHP’nin psikolojik harp yalanları bununla sınırlı kalmadı. Ana muhalefet son bir ayda sayısız yalana imza attı.