AYM Başkanı Özkaya AİHM’in 2026 adli yıl açılışına katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2026 adli yıl açılışı dolayısıyla dün Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen programa katıldı. Açılış, AİHM Başkanı Mattias Guyomar’ın davetiyle gerçekleştirildi.

Guyomar ve Yüksel ile görüşmeler

Program kapsamında Başkan Özkaya, AİHM Başkanı Guyomar ile bir araya geldi. Özkaya, törendeki konuşması dolayısıyla Guyomar’ı tebrik ederek yeni adli yılını kutladı. Özkaya ayrıca AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel ile görüştü; yeni adli yıla ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

AİHM standartların gelişiminde kritik rol oynuyor

Adli yıl açılışı çerçevesinde yapılan mülakatta konuşan Başkan Özkaya, davet ve organizasyon için AİHM Başkanı Guyomar’a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak AİHM kararlarını yakından takip ettiklerini belirten Özkaya, AİHM’in ülkeler arasında hukuk ve insan hakları alanında standartların geliştirilmesi ve istikrarın sağlanmasında önemli bir fonksiyon üstlendiğini vurguladı. Özkaya, AİHM ile Anayasa Mahkemesi arasındaki diyalog ve iş birliğine katkıları dolayısıyla Türk Yargıç Saadet Yüksel’e ve tüm yargıçlara teşekkür etti.

Medya çoğulculuğu semineri

Bu yılki adli yıl açılışı kapsamında “Zorlu Dönemlerde Medya Çoğulculuğunun ve Demokratik Sürecin Savunulması” temalı bir seminer de düzenlendi. Seminerde; medya çoğulculuğu ve bilgi edinme hakkı, bilgi edinme özgürlüğü, demokratik sürecin bütünlüğü ve yargısal denetimin rolü ile halk iradesinin serbestçe ifade edilmesinin demokratik devlet düzeninin korunmasındaki önemi ele alındı.

Diplomatik temaslar

Strazburg temasları çerçevesinde Başkan Özkaya, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile de görüştü. Özkaya ayrıca Avrupa Konseyi Nezdinde Birleşik Krallık Daimî Temsilciliğinin düzenlediği resepsiyona katıldı.

Türkiye yüksek yargı makamlarından üst düzey katılım

Adli yıl açılış programında Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’nın yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, Danıştay Üyeleri Aysel Demirel ve Kenan Balan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile Başraportörler Abdullah Çelik ve Akif Yıldırım yer aldı.











