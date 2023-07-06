AYM’de gündem e-ticaret

Haziran ihracatı 9 günlük tatile rağmen 20,9 milyar dolarla, ilk 5 ay ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İthalat yüzde 16,8 azalarak 20 ayın en düşük seviyesini gördü, dış ticaret açığı da yüzde 34,5 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medyada paylaştığı verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 80'e dayandı.