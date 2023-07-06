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AYM’de gündem e-ticaret

Anayasa Mahkemesi, ‘şirket-siyaset-medya’ üçgeninde lobi girişimi skandalına sahne olan ve e-ticarette tekeli önleyen düzenleme için bugün toplanıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM’de bütün partilerin desteğiyle kabul edilmişti. ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’ CHP’nin itirazı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı.

SÖZLÜ AÇIKLAMALAR DİNLENECEK

AYM bugün CHP’nin itirazını değerlendirecek. AYM’ye Ticaret Bakanlığı bir sunum yaparak, yasanın önemine dikkat çekecek. Yasaya karşı yürütülen lobi çalışmaları ve sağlanan menfaatlere ilişkin tespitler de AYM’ye iletilecek. AYM, Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra sektör temsilcilerini de dinleyecek. Yüksek Mahkeme, sözlü açıklamaları dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.






#e-ticaret
#Anayasa Mahkemesi
#Ticaret Bakanlığı
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