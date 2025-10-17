Yeni Şafak
Aynı istikamette giden otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

00:4617/10/2025, Cuma
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'da aynı istikamette giden iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri şarampole yuvarlanırken, diğer otomobil ise yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Bulvarında meydana geldi. Aynı istikamette giden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 31 ADJ 746 plakalı otomobil ile 31 ABS 333 plakalı araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri şarampole yuvarlanırken, diğer otomobil ise yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Hatay
#Reyhanlı
#Kaza
