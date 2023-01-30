Ayrımcılık azalsa da bitmedi: 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu

Başvuruların bir diğeri ise peçeli bir genç kadından geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte bir kamu binasına girişinde peçesinin açılmak istendiğini belirten genç kadın, “Kadın bir memurun önünde, müsait bir alanda örtüsünü açabileceğini belirttiğini ancak kabul görmediğini” öne sürdü. İncelemede, din ve vicdan özgürlüğü ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine hükmedildi. Eleman.net adlı internet sitesine muhasebe finans personeli alımı için verilen iş ilanında yer alan “Başörtülü kişilerin başvurularının alınmayacağına” dair ifadeler de başörtülü bir kadın tarafından kuruma şikayet edildi. Bir kadın da, oturduğu sitede yer alan havuza, tesettür mayo ile girilmesinin site yönetimince “sağlık ve hijyen koşulları” gereğince yasaklanmasını şikayet konusu yaptı. Bunlar için de inceleme başlatıldı.