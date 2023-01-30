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Ayrımcılık azalsa da bitmedi: 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu

Başörtüsüne yönelik ayrımcılık çok azalsa da tamamen bitmedi. 2 yıl içerisinde inançları dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu. Şikayet konusu bir iş ilanında, “Başörtülü kişilerin başvuruları alınmayacak” deniliyor.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
03:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
2 yıl içerisinde inançları dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu.

2 yıl içerisinde inançları dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği için muhalefetin “Bu kapanmış bir yaradır” söylemlerinin aksine birçok alanda ayrımcılık devam ediyor.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, “Türkiye’de başörtüsü sorunu kalmadığını, yaranın kapandığını” öne sürdü.

VERİLER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak veriler yaranın kapanmadığını, ayrımcılığının hala devam ettiğini ortaya koydu. 2 yıl içerisinde 40’a yakın kadın, inanç ve değerleri dolayısıyla ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu. Bunlardan 8’i doğrudan başörtüsü konusu ile ilgili oldu. Ayrıca kurum da, medyaya yansıyanlar üzerinden 3 olayda re’sen inceleme başlattı. Son dönemde kurumun incelediği konulardan biri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısının, kendi biriminde çalışan başörtülü kadınlara karşı ayrımcılığa yönelik sözler kullandığı iddiası oldu. İnceleme neticesinde “İnanç temelinde taciz uygulayarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine” yönelik karar verildi.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

  • Başvuruların bir diğeri ise peçeli bir genç kadından geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte bir kamu binasına girişinde peçesinin açılmak istendiğini belirten genç kadın, “Kadın bir memurun önünde, müsait bir alanda örtüsünü açabileceğini belirttiğini ancak kabul görmediğini” öne sürdü. İncelemede, din ve vicdan özgürlüğü ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine hükmedildi. Eleman.net adlı internet sitesine muhasebe finans personeli alımı için verilen iş ilanında yer alan “Başörtülü kişilerin başvurularının alınmayacağına” dair ifadeler de başörtülü bir kadın tarafından kuruma şikayet edildi. Bir kadın da, oturduğu sitede yer alan havuza, tesettür mayo ile girilmesinin site yönetimince “sağlık ve hijyen koşulları” gereğince yasaklanmasını şikayet konusu yaptı. Bunlar için de inceleme başlatıldı.

Eşitliği sağlamakla yükümlüyüz

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Av. Zennure Ber, ayrımcılığın devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Biz bize verilen 3 temel esas itibariyle ayrımcılığa mücadele etmek, eşitliği sağlamakla yükümlüyüz. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken gibi temeller ışığında kimseye ayrımcılık yapılamaz. Din ve inançlarının ihlal edilme gerekçesiyle yapılan başvurular kurumumuz tarafından incelenmiştir. Kurumumuzda ayrımcılıkla ilgili ihlal iddialarını başvurular üzerine incelediğimiz gibi re’sen inceleme de yapıyoruz.”


#Başörtüsü
#CHP
#İYİ Parti
#Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
2 saat önce
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Ayrımcılık azalsa da bitmedi: 40’a yakın kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu
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