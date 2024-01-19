Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 göçmeni kurtardı.

Yine Ayvalık açıklarındaki bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıktıkları bilgisi alındı.