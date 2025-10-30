Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi: Türkiye'nin başarılarına kendi başarımız gibi seviniyoruz

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde Gülüstan Sarayı'nda gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, siyasetçiler, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı ve iyi dileklerini ifade etti.

Modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin saygıyla andığını ifade eden Gafarova, Atatürk'ün cumhuriyetçi yapı, laik devletçilik ve demokratik değerler hakkındaki fikirlerinin, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir kalkınmasının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Gafarova, "Modern çağın büyük siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye bugün, yeni uluslararası ilişkiler sisteminin temellerini belirleyen devletler arasında öncü konuma sahiptir. Türkiye, bağımsız ve çok yönlü dış politikasıyla sorumluluk, ilke ve ileri görüşlülüğün örneklerini sergilemektedir. Türkiye'nin başarılarına kendi başarımız gibi seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Orta Doğu'dan Doğu Avrupa'ya kadar birçok kriz bölgesindeki çabalarının barış ve diyaloğa hizmet ettiğini ve tüm dünyada derin bir saygı ve sempati uyandırdığını vurgulayan Gafarova, "Türkiye'nin diplomasisi çeviklik ve bilgeliğin sembolü, sesi ise barış, istikrar ve adaletin yankısıdır. Türkiye, geleceğe güvenle bakan, milli değerlerine bağlı ve yeniliklere açık bir ülkedir. Türkiye örneği, bir devletin gücünün yalnızca ekonomik ve askeri yetenekleriyle değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluğuyla, inşa etme, yaratma ve savunma yeteneğiyle de ölçüldüğünü kanıtlamaktadır." şeklinde konuştu.

"Azerbaycan ile tüm konularda yakın işbirliği ve dayanışma içindeyiz"

Büyükelçi Akgün de konuşmasında, Türkiye'nin dış politikadaki temel ilkesinin başta komşuları olmak üzere tüm dünya ulusları ile barış içinde yaşamak olduğunu, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün, bunu en güzel şekilde özetlendiğini söyledi.

Akgün, "Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel düzlemde son derece özgün, ilkeli ve etkin bir aktör haline gelmiş bulunmaktadır." dedi.

Batı merkezli dünya sisteminin köklü biçimde değiştiğini ve çok merkezli bir küresel sisteme doğru evrildiği belirten Akgün, "Bu nedenle Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda daha adil bir dünyanın kurulması için aktif ve öncü roller üstlenmektedir." diye konuştu.

Akgün, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı vasıtasıyla Türk dünyası ile de ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirdiğini söyleyerek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında, dünyada eşi benzeri olmayan ve yüreklere kök salmış istisnai bir kardeşlik mevcuttu. Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası platformlarda en güçlü destekçisi olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği kazanımları diplomasi masasına da taşıdığını belirten Akgün, "Bölgede kalıcı barışın sağlanması, kalkınmanın başlaması ve bağlantısallığın artması için ortaya tarihi bir fırsat çıkmıştır. Bölgede tesis edilecek barış ve huzurdan yalnızca bölge ülkeleri değil tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Bu nedenle kalıcı barışın sağlanması hepimizin en büyük temennisidir." değerlendirmesinde bulundu.