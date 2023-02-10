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Azerbaycan’ın en büyük holdinginden Türkiye’ye 1 milyon dolarlık bağış

Türkiye asrın en büyük felaketiyle mücadeleye devam ederken deprem sonrası ilk yardıma koşan can Azerbaycan nakdi yardımlarına devam ediyor. Ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan Paşa Holding depremin yıkıcı sonuçların ortadan kaldırılmasını dilediklerini belirterek 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:21 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Paşa Holding.

Paşa Holding.

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan yaşamını yitirirken binlerce insan da yersiz yurtsuz kaldı. Türkiye’nin bu zor gününde onlarca ülkeden arama kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye akmaya başladı. Bu ülkelerin başında ise can Azerbaycan geliyor. Hem Azerbaycan devletinin bölgeye yönlendirdiği yardımlar hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardım seferberliği bu iki ülkenin ayrılmaz bir parça olduğunu bir daha gözler önüne koydu.

  • Azerbaycan halkının ve devletinin yardımlarına ülkede faaliyet gösteren şirketler de aktif bir şekilde katılım sağlıyor. Azerbaycan’ın en büyük holdinglerinden Paşa Holding ve holdinge bağlı şirketler AFAD ve Ahbap Platformu’nun her birine 500 bin dolar olmakla toplamda 1 milyon dolar nakdi yardım gönderdi.
Celal Kasımov.

Paşa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kasımov yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybeden insanlara başsağlığı dileyerek depremin yıkıcı sonuçlarının bir an önce ortadan kaldırılmasını dilediklerini belirtti.

#Deprem
#Azerbaycan
#Paşa Holding
11 dakika önce
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Azerbaycan’ın en büyük holdinginden Türkiye’ye 1 milyon dolarlık bağış
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