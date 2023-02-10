Azerbaycan’ın en büyük holdinginden Türkiye’ye 1 milyon dolarlık bağış

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan yaşamını yitirirken binlerce insan da yersiz yurtsuz kaldı. Türkiye’nin bu zor gününde onlarca ülkeden arama kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye akmaya başladı. Bu ülkelerin başında ise can Azerbaycan geliyor. Hem Azerbaycan devletinin bölgeye yönlendirdiği yardımlar hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardım seferberliği bu iki ülkenin ayrılmaz bir parça olduğunu bir daha gözler önüne koydu.