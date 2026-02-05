Yeni Şafak
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası: Zeydan Karalar dahil 9 kişiye tahliye

19:125/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Zeydan Karalar, geçtiğimiz yıl temmuz ayında tutuklanmıştı.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz temmuz ayında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklarda, Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği dava dosyasında yer almıştı.

Zeydan Karalar dahil 9 kişiye tahliye

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

