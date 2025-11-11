Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği suç örgütü davasında duruşma tarihi belli oldu

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından duruşma tarihi belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 27 Ocak 2026 günü başlanacak.