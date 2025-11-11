Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği suç örgütü davasında duruşma tarihi belli oldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 579 sayfalık iddianameyi kabul etti. Aralarında yedi belediye başkanının da bulunduğu 200 şüpheli hakkında rüşvet karşılığı ihale süreçlerini organize etme iddiaları bulunuyor. Mahkeme tensip zaptıyla davanın ilk duruşma tarihini 27 Ocak 2026 olarak belirledi.
200 şüpheli hakkında 579 sayfalık iddianame
Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan hazırlanan tensip zaptıyla görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de tahliye edildi.