Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği suç örgütü davasında duruşma tarihi belli oldu

20:0711/11/2025, Salı
IHA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası için tarih verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 579 sayfalık iddianameyi kabul etti. Aralarında yedi belediye başkanının da bulunduğu 200 şüpheli hakkında rüşvet karşılığı ihale süreçlerini organize etme iddiaları bulunuyor. Mahkeme tensip zaptıyla davanın ilk duruşma tarihini 27 Ocak 2026 olarak belirledi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından duruşma tarihi belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 27 Ocak 2026 günü başlanacak.

200 şüpheli hakkında 579 sayfalık iddianame

Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan hazırlanan tensip zaptıyla görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de tahliye edildi.



#Aziz İhsan Aktaş
#Suç Örgütü
#Dava
#Duruşma
