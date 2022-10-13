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ANKARA

Babalara 40 gün doğum izni önerisi

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını, aynı analık izni gibi SGK tarafından rapor dahilinde bu iznin verilmesini, ücretinin de SGK tarafından karşılanmasını talep ediyoruz" dedi. DİSK Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Özgün Millioğulları da "Doğum sonrası kadınlara verilen 6 aylık iznin erkeklere de verilmesi gerekir" diye konuştu. Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat ise "Doğum nedeniyle ebeveynlere talepleri halinde bir yıl ücretli, ikinci yıl yüzde 25 oranında ücret ödenerek izin verilmesi, çocuk yardımının günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Babalık İzni Kaç Gündür? Nasıl Kullanılır?
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

  • Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Zengin, DİSK Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Özgün Millioğulları, Türk-İş Eğitim Uzmanı Büşra Özkan Bektaş, Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Necla Doğan, komisyon üyelerine rapor sundu.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştıkları en önemli sorunların başında iş, aile ve sosyal yaşam dengesinin sağlanamamasının geldiğini anlattı.

Zengin, "Aile yaşamında çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükler sadece kadının üzerinde. Çalışma hayatında kadın-erkek görev dağılımında adil bir durum yok. Kadın, emeğinin değersiz olarak görülmesi nedeniyle eşitlerinden daha az ücret alıyor" diye konuştu.

BABALIK İZNİ SGK TARAFINDAN KARŞILANMALI

Doğumda ebeveyn izinlerinin kapsamının genişletilerek hem anne hem de babaya ayrı ayrı tahsis edilmesini öneren Zengin, "Doğum yapan kadın çalışana doğumdan sonra bebeğin bakımı için analık izni verilmekte ve ücreti SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında karşılanmakta. Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını ve aynı analık izni gibi SGK tarafından rapor dahilinde bu iznin verilmesini, ücretinin de SGK tarafından karşılanmasını talep ediyoruz" önerisinde bulundu.

DİSK Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Özgün Millioğulları ise yatırım politikalarının yetersiz olduğunu, kadınların sadece belli iş kollarında ve kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Çalışma hayatı içinde olan kadınların yaklaşık yüzde 34'ünün kayıt dışı çalıştığını dile getiren Millioğulları, bu durumun mağduriyete neden olduğunu vurguladı. Millioğulları, "Doğum sonrası kadınlara verilen 6 aylık iznin erkeklere de verilmesi gerekir" dedi.

  • Türk-İş Eğitim Uzmanı Büşra Özkan Bektaş da Türkiye'de kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının OECD ortalamasına göre çok düşük olduğuna işaret etti.

Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, "Doğum nedeniyle ebeveynlere talepleri halinde bir yıl ücretli, ikinci yıl yüzde 25 oranında ücret ödenerek izin verilmesi, çocuk yardımının günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

2022 doğum izni kaç gün? Doğum izni çeşitleri nelerdir?
ÖZGÜN
2022 doğum izni kaç gün? Doğum izni çeşitleri nelerdir?

Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
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Çorum’un İskilip ilçesinde aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan kişi, 10 günlük babalık izni kullandı. Bu nedenle de maaşından on günlük ücret kesintisi yapıldı. Bunun üzerine sağlık çalışanı, il sağlık müdürlüğüne başvurarak kesintinin iadesi istedi. Ancak müdürlük bu talebe olumsuz yanıt verdi.
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Cumhuriyet'tin haberine göre; sağlık çalışanı, durumu Genel Sağlık-İş’e iletti. Sendika, sağlık çalışanı adına Çorum İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, kesintinin “hukuksal dayanaktan yoksun” olduğuna hükmetti. Bu nedenle iptaline ve yasal faiziyle çalışana ödenmesine karar verildi.
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Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu karar ile Çorum İdare Mahkemesi, görevini yerine getiren memurlara tüm hak ve alacaklarının tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini, hukuka aykırı yapılan işlem ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine karar vermiştir. İdarenin kendi içinde eksiklik ve aksaklığından yani hizmetin kötü işlemesinden memurun kusuru olmadığından, mağdur edilmesi de söz konusu olamaz.
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İdarenin haksız ve hukuksuz uygulamaları yine yargıdan dönmüştür, dönmeye de devam edecektir” dedi. Genel Sağlık-İş olarak her zaman hukuksuzlukların karşısında olacaklarını vurgulayan Uğur, “Hukuk ve adaletten başka bir yolu kabul etmiyoruz” diye konuştu.
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BABALIK İZNİ KAÇ GÜN SÜRER?

Eşi doğum yapan erkeğin hem devlette hem de özel sektörde babalık izni yapmasına hakkı vardır. Bu hak, devlette çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Özel sektör çalışanları için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır.
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BABALIK İZNİNDE MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?

Bu durumda memurlar için verilen babalık izni 10 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu durum 657 sayılı kanuna bağlı olarak 104. maddesinde yer alır. Özel sektör çalışanları için ise 4857 sayılı kanuna bağlı olarak, 5 günlük bir süre ile erkekler babalık izni alma hakkına sahip olur. Hem memurlar için hem de özel sektör çalışanları adına bu izinler yıllık izin içerisinde yer almaz. Mazeret izni içinde yer alır ve yasal çerçevede kullanım hakkı bulunmaktadır.
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ÖZEL SEKTÖREDE BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Kamu ve özel sektör çalışanlarının ikisi için de eşinin doğum yapması ile birlikte izne ayrılma hakkı bulunmaktadır. Çalıştıkları kurumun babalık izni süresine göre izin kullanma hakları bulunur.

Eşlerinin dini bayram, resmi tatil günü ya da özel tatil günlerinde doğum yapması durumunda 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde babalık izninde iş günü ibaresi yer almaz. Doğum tatil gününe denk gelse dahi aynı şekilde izin günü olarak sayılmaktadır.
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Babalık izni almak isteyen kişilerin bu izni kullanmak adına çalıştığı kurumlara dilekçe yazması gerekmektedir. Bu dilekçe içerisinde annenin doğum yapacağı tarih, izni talep eden kişinin ismi ve soy ismi bunun yanında imzasının bulunması gerekmektedir.

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Türkiye'de annelere doğum izni verildiği gibi doğum sonrasında babalara da babalık izni verilmektedir. 4857 sayılı kanun çerçevesinde çalışan erkeklerin eşlerinin doğum yapması halinde izin alma hakkı bulunmaktadır. Buna babalık izni ismi verilmektedir. Babalık izni süresi kişinin çalıştığı yere göre farklılık göstermektedir.

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Yasal olarak kişilere verilen babalık izni 5 gündür. Bu 5 günlük izin çalışan kişilerin maaşlarına yansıtılmamaktadır. Yani babalık izni, ücretli izin statüsüne girmektedir. Eğer bir kimse evlat edinirse o zaman babalık izni 3 gün olarak belirlenmiştir.

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Emekli sandığına bağlı olan memurlar ile özel sektörde çalışan SGK'lı kişilere verilen babalık izinleri farklılık göstermektedir.
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Memurlar için babalık izni 10 gün iken özel sektörde çalışanlar için 5 gündür.
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Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Aile hekimliği biriminde sözleşmeli çalışan olarak görev yapan bir kişinin maaşından, 10 günlük babalık izni kesintisi yapıldı. Mahkeme, işlemin hukuksal dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti. Peki, babalar için doğum izni kaç gün? Babalar doğum izninde para alabiliyor mu? Babalık izninde maaştan kesinti oluyor mu? İşte tüm detaylar...


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