Babam mal kaçırıyor

Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç’a yüklü bir miras bıraktı. İnan Kıraç, eşinin vasiyetnamesiyle kızına intikal eden miktara tedbir koyulmasını ve kızına kalan hisselerin yüzde 25’inin kendisine verilmesini talep etmişti. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin yüzde 20,13 hissesine tedbir koyulmasını isteyen Kıraç, kızının mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’lik payının da kendisine verilmesini talep etti. Bu gelişme sonrası İpek Kıraç, babasına karşı dava açtı. İnan Kıraç’ın mal kaçırdığı ve halen kaçırmakta olduğu ileri sürüldü. İnan Kıraç’ın, Suna Kıraç’a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL’ye sattığını iddia eden İpek Kıraç, babasının malvarlıklarına tedbir koyulmasını talep etti. Baba-kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç’ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç’a ait şirketin hisselerine ihtiyati tedbir koyulmasına karar verdi.