Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti

Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti

DHA
Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdüğünü itiraf etti
Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdüğünü itiraf etti

Tokat’ta bir süre önce Yunanistan’dan gelen, ancak kendisinden haber alınamayan Zihni Cankurtaran’ın (79), oğlu M.C. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden M.C.’nin gösterdiği sitenin havuz deposunda, Cankurtaran’ın cesedine ulaşıldı.

Olay, merkez Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran’dan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.


Çalışma kapsamında kayıp kişinin oğlu M.C., polis tarafından gözaltına alındı. M.C., emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi'ndeki Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, bugün belirtilen adreste arama yapan ekipler, Zihni Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaştı.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cankurtaran’ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.



#Tokat
#cinayet
#Zihni Cankurtaran
