Babasını öldürüp havuzun deposuna gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti

Olay, merkez Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran’dan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Çalışma kapsamında kayıp kişinin oğlu M.C., polis tarafından gözaltına alındı. M.C., emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi'ndeki Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.