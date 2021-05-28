Gündem Babasıyla asansöre binen çocuğun önce kolu sıkıştı sonra boynu kırıldı Son görüntüleri böyle kaydedildi
ADANA

Babasıyla asansöre binen çocuğun önce kolu sıkıştı sonra boynu kırıldı: Son görüntüleri böyle kaydedildi

Adana’da babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca, boynu kırılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Babasıyla asansöre binen çocuğun önce kolu sıkıştı sonra boynu kırıldı: Son görüntüleri böyle kaydedildi
Ekipler çocuğun hayatını kaybettiği katta inceleme yaptı

Adana'da teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz’u alarak dedesi Mehmet Soytaş’a kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba oğluyla birlikte asansöre bindi. Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba 2. katın düğmesine basıp asansör hareket edince çocuk sıkıştı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Baba hemen yardım isteyip bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Asansörde sıkışan 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü
GÜNDEM
Asansörde sıkışan 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

HERKES YARDIMA KOŞTU AMA KURTARILAMADI

Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur ekipleri asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolu sıkıştığını asansör de yukarı çıktığı için boynu kırıldığını, herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi. Zafer Uğuz’un eşinin de öğretmen olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, baba ve oğlunun apartmana girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Babasının apartmana önce girdiği, çocuğun ise oyun oynayarak sonradan girdiği görüldü. Daha sonra da baba ve oğlun asansöre bindiği görüldü. Bu çocuğun son görüntüsü oldu.

Küçük çocuğun asansöre binmeden önceki son anları
Küçük çocuğun asansöre binmeden önceki son anları

Kafası asansör kapısına sıkışan çocuk öldü
GÜNDEM
Kafası asansör kapısına sıkışan çocuk öldü
Abone Ol Google News
Sürücülerin korkulurüyası sona erecek

Sürücülerin korkulu
rüyası sona erecek

1,5 saatlik mesafe 25 dakikaya kadar inecek.
Kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 bölgeyi uyardı.
Taksim Camii açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmak üzere Taksim Camii'nde.

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.