Bafra’da cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.K.’yi (41) Cumhuriyet Mahallesi’nde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
