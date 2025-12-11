Bagaj değil adeta silah deposu

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hatay’a silah getirileceği bilgisi üzerine Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 90 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 960 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.