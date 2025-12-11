Yeni Şafak
Bagaj değil adeta silah deposu

Bagaj değil adeta silah deposu

09:2411/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
IHA
Bagajdan çıkan silahlar
Bagajdan çıkan silahlar

Hatay’ın Erzin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin bagaj kısmında 90 adet ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hatay’a silah getirileceği bilgisi üzerine Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 90 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 960 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.




#HATAY
#Erzin
#Silah
