Gündem Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
İSTANBUL

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola devrilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İBB ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

Yaralının olmadığı kazanın olduğu bölgedeki trafik akışı durduruldu. Ekiplerin, tramvayın ve devrilen elektrik direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Beyazıt - Bağcılar ile Karaköy - Kabataş arasında yapıldığını duyurdu.

Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
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Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak Adalar Kaymakamlığı’nın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı.
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Polis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren orman yangınlarına karşı adalarda yoğun önlemler aldı.
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Adalara gelen vatandaşların, çantaları tek tek kontrol edildi.
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Öte yandan, ormana girişlerin yasaklanmasına ilişkin sık sık anons yapıldı.
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Vatandaşlar ormanlara giriş yasağının olduğu konusunda uyarıldı.
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Bir çok farklı ilde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan Karadağ Ormanlık alana özel harekat polis destekli denetim gerçekleştirdi.
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Polis ekipleri ormanlık alan içerisinde geçen yol güzergahında duran kişilerin üst aramalarını, GBT sorgulamalarını ve araçlarını didik didik aradı.
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Olası bir orman yangınına karşı teyakkuzda bulunan polis ekipleri, ormanlık alan içerisinde geçen şahıslara da ateş yakmamalarını sigara içiyorlar ise sigara izmaritlerini rast gele atmamalarını istedi.
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Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimin sıklıkla yapılacağı vurgulandı.
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Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Ülke genelinde çok sayıda farklı noktada çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken İstanbul'da ise orman yangınlarına karşı dikkat çeken bir önlem alındı. İl genelinde ormanlara girişlerin bir ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar'da polis ekipleri gelen vatandaşların çantalarını tek tek kontrol etti. Öte yandan Adıyaman'da ise ormanlık alanda özel harekat destekli denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden orman yasaklarıyla ilgili açıklama: Piknik yapmak serbest
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İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden orman yasaklarıyla ilgili açıklama: Piknik yapmak serbest

Sıcak hava sonrası ortaya çıktı: İstanbul'un iki ilçesinde tedirgin eden görüntü
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Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
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Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

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