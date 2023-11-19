Bağcılar TEM Otoyolu'nda minibüs devrildi: Bir ölü bir yaralı

Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.U'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.