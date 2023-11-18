Nohut yüklü tır devrildi sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, günde 800 kişinin kuduz şüpheli ısırık vakalarıyla hastanelere müracaat ettiğini belirterek, çocuklara 'Köpek görünce ağaç olacaksın, cenin olacaksın', 'O havlarsa, dişlerini gösterirse sen de esne' gibi akla, bilime sığmayacak tavsiyelerde bulunulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Başıboş köpeklerin sokaktaki varlıklarını sıfır seviyesine indirmemiz gerekiyor" dedi.