Gündem Bağcılarda Suriyeli Ahmedi öldüren ırkçı faillerden YA cinayet silahıyla yakalandı
İSTANBUL

Bağcılar'da Suriyeli Ahmed'i öldüren ırkçı faillerden Y.A. cinayet silahıyla yakalandı

İstanbul Bağcılar’da Suriyeli işçilerin kaldığı evi basıp 21 yaşındaki Şerif El Ahmed’i öldüren 3 kişiden biri olan Y.A. yakalandı. Y.A.’nın gösterdiği arazide arama yapan ekipler, cinayet silahını buldu. 17 suç kaydı olan Y.A., ifadesinde silahı M.B.Ö’nin ateşlediğini iddia etti. Y.A., “M.B.Ö. korkutmak için ateş etti. Olaydan sonra silahı bana verdi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılarda Suriyeli Ahmedi öldüren ırkçı faillerden Y.A. cinayet silahıyla yakalandı
Y.A.

İstanbul Bağcılar’da Suriyeli işçilerin kaldığı evi 6 Haziran günü basıp 21 yaşındaki Şerif El Ahmed’in öldürülmesi olayına karışan 3 isimden birisi olan Y.A. yakalandı.

Şerif el Ahmed
Şerif el Ahmed

BEN ATEŞLEMEDİM

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Y.A.’nın ailesinin kaldığı evin sokağında bekleyen ekipler 28 Haziran günü Y.A’yı gözaltına alındı. 17 suç kaydı olan Y.A. ifadesinde, silahı M.B.Ö’nin ateşlediğini iddia etti.

Olay sırasında Suriyelilerin birinin elinde bıçak olduğunu öne süren Y.A’nın, “M.B.Ö. korkutmak için ateş etti. Bacağından vurulduklarını sandık. Olaydan sonra silahı bana verdi. Suriyeli şahsın öldüğünü öğrenince silahı bir ağacın dibine gömdüm” dediği öğrenildi. Y.A.’nın belirttiği arazide arama yapan ekipler cinayet silahını buldu .

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