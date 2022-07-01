Bağcılar'da Suriyeli Ahmed'i öldüren ırkçı faillerden Y.A. cinayet silahıyla yakalandı İstanbul Bağcılar’da Suriyeli işçilerin kaldığı evi basıp 21 yaşındaki Şerif El Ahmed’i öldüren 3 kişiden biri olan Y.A. yakalandı. Y.A.’nın gösterdiği arazide arama yapan ekipler, cinayet silahını buldu. 17 suç kaydı olan Y.A., ifadesinde silahı M.B.Ö’nin ateşlediğini iddia etti. Y.A., “M.B.Ö. korkutmak için ateş etti. Olaydan sonra silahı bana verdi” dedi.

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