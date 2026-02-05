Bağıra çağıra azarlıyorlar

Söz konusu görüntülerde, okul çıkışı saatinde koridorda anne ve babalarını bekleyen çocukların bir kadın öğretmen tarafından sürekli azarlanıp bağırılarak komut verildiği görülüyor. Öğretmenin, “Hadi herkes gitti biz kaldık ya. Of” sözleriyle çocuklara tepki gösterdiği, montunu giymeye çalışan 3 yaşındaki bir çocuğun yanına giderek “Dön bana, dön” diye bağırdığı, ardından “Daha bunu takmayı bilmiyorsun ya” ifadeleriyle çocuğu küçümsediği kayıtlara yansıyor. Aynı öğretmenin, bir başka çocuğun elindeki poşetten eşyaların dökülmesi üzerine “Ya bugün kriz geçireceğim” diye bağırdığı, çocukları hazırlanmayı bilmemekle suçlayarak “Daha bunu tutamıyorsun” sözleriyle azarladığı görülüyor. Aynı günün farklı saatlerinde kaydedilen başka görüntülerde ise bir öğretmenin çocuğun üzerine hışımla yürüyerek “Ya ne yapıyorsun ya, koy şuraya ayakkabını” dediği duyuluyor. Bir süre sonra sınıfa giren başka bir öğretmenin de çocuklara bağırarak direktifler verdiği, sert ve baskıcı bir dil kullandığı kameralara yansıyor.