Bağıra çağıra azarlıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Gidin veli memnuniyetine bakın” ve “AK Parti öğretmenleri hedef gösteriyor” sözleriyle savunduğu, istismar ve şiddet iddialarıyla gündeme gelen İBB’ye bağlı Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İBB içinden sızan 1 Aralık 2025 tarihli kayıtlar, öğretmenlerin çocukların üzerlerine yürüdüğünü, bağırarak azarladığını ve özellikle 3 yaşındaki çocuklarda travma yaratabilecek tutumlar sergilediğini gözler önüne serdi.
“BUGÜN KRİZ GEÇİRECEĞİM YA”
Söz konusu görüntülerde, okul çıkışı saatinde koridorda anne ve babalarını bekleyen çocukların bir kadın öğretmen tarafından sürekli azarlanıp bağırılarak komut verildiği görülüyor. Öğretmenin, “Hadi herkes gitti biz kaldık ya. Of” sözleriyle çocuklara tepki gösterdiği, montunu giymeye çalışan 3 yaşındaki bir çocuğun yanına giderek “Dön bana, dön” diye bağırdığı, ardından “Daha bunu takmayı bilmiyorsun ya” ifadeleriyle çocuğu küçümsediği kayıtlara yansıyor. Aynı öğretmenin, bir başka çocuğun elindeki poşetten eşyaların dökülmesi üzerine “Ya bugün kriz geçireceğim” diye bağırdığı, çocukları hazırlanmayı bilmemekle suçlayarak “Daha bunu tutamıyorsun” sözleriyle azarladığı görülüyor. Aynı günün farklı saatlerinde kaydedilen başka görüntülerde ise bir öğretmenin çocuğun üzerine hışımla yürüyerek “Ya ne yapıyorsun ya, koy şuraya ayakkabını” dediği duyuluyor. Bir süre sonra sınıfa giren başka bir öğretmenin de çocuklara bağırarak direktifler verdiği, sert ve baskıcı bir dil kullandığı kameralara yansıyor.
TELEFONLA UĞRAŞIYORLAR
Görüntüler, kreşteki genel işleyişe dair ciddi ihmalleri de ortaya koyuyor. Etkinlik saatlerinde çocukların koridorlarda başıboş şekilde dolaştığı, yerlerde uzandığı ve yeterince gözetilmediği görülüyor. Öğretmenlerin uzun süre koridorda telefonlarıyla ilgilendiği, bu sırada çocuklarla ilgilenmedikleri dikkat çekiyor.
Ayrıca çocukların üstlerinin değiştirme odaları yerine koridorlarda ve ortak alanlarda, ulu orta değiştirildiği görülürken, bu durumun hem mahremiyet hem de çocuk güvenliği açısından ciddi sakıncalar taşıdığı değerlendiriliyor.