Bahçeli'den 'Aşure Günü' mesajı: Kerbela şehitleri hepimizin şehidi davaları hepimizin davasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Kerbela'da mazlumlara kıyıldığını vurgulayan Bahçeli, 1384 yıl önce Hz. Muhammed'in gülzarı, aynı zamanda cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ve tarif ettiği torunu Hz. Hüseyin ile yanında bulunan 70'in üzerindeki ehlibeyt büyüğünün şehit edildiklerini kaydetti. Bahçeli, Kerbela'nın sıcak kumlarına nifakın vahşet gölgesinin düştüğünü, Müslüman gönüllerin yanıp kavrulduğunu vurguladı.
"Davaları hepimizin davasıdır"
Bahçeli, Hz. Hüseyin'in şehadetiyle yanan, sönmeyecek meşalenin adaletin, ahlakın ve hakikatin ufkunu çok daha gür bir şekilde aydınlattığına işaret ederek, şunları kaydetti: